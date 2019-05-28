На заході України оголосили загрозу затоплення доріг, заплав і сільгоспугідь

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав і сільгоспугідь.

Крім того, 28 травня на річках басейну Прип'яті - на 0,2-0,8 м над рівнями станом на 08:00 24 травня з подальшим затопленням заплав, с / г угідь і господарських будівель. Можливе затоплення доріг місцевого значення, господарських об'єктів і с / г угідь в кількох селах Любешівського та Маневицького районів Волинської області, а також Сарненського району Рівненської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень води в Закарпатській та Івано-Франківській областях спадає, підтоплень будинків уже немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж