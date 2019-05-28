Новий заступник глави дипмісії США Квієн прибула в Україну

В Україну з Франції у вівторок, 28 травня, прибула нова заступниця глави дипломатичної місії Сполучених Штатів Крістіна Квієн. До недавнього часу Крістіна Квієн була виконувачем обов'язків заступника голови місії в посольстві США в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Зазначимо, що Квієн також працювала на посаді радника міністра з економічних питань в посольстві США в Парижі у вересні 2016 року. У 2013-2016 роках вона була радником з економічних питань посольства США в Бангкоку. У 2010-2013 роках Квієн працювала радником з економічних питань у Лондоні; з 2008 по 2010 рік обіймала посаду директора у справах Європейського Союзу, України і Білорусі у Раді національної безпеки Адміністрації президента у Вашингтоні; з 2006 по 2008 рік дипломат працювала заступником радника з питань навколишнього середовища, науки, технологій та охорони здоров'я в посольстві США в Москві, а з 2001 по 2005 рік працювала співробітником з торгівлі в представництві США в Європейському Союзі в Брюсселі.

За даними джерел видання у Вашингтоні, Держдепартамент запропонував Вільяму Тейлору зайняти посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні. Виконавчий віце-президент Інституту миру вже дав на це свою згоду на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео. Вільям Тейлор у 2006-2009 роках був послом в Україні і після закінчення каденції тримав країну в полі зору. Більше того, він є активним учасником груп, які напрацьовують у різних форматах можливі вирішення конфлікту на Донбасі. Очікується, що Тейлор керуватиме диппредставництвом США в Україні протягом досить тривалого часу, поки не буде Вашингтоном затверджена кандидатура нового посла.

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Нагадаємо, що конгресмени негативно відреагували на відкликання посла Йованович у Вашингтон. Так лідер демократичної більшості Палати представників Стені Хоєр і голова Комітету у закордонних справах нижньої палати Конгресу демократ Еліот Енгель звернулися в Адміністрацію Трампа, а зокрема до держсекретаря Майка Помпео, у листі з проханням скасувати "це дивне рішення" про відкликання Йованович. Конгресмени назвали рішення Адміністрації "обурливим" і "політично мотивованим".

І тим не менш, у США призначення надзвичайного і повноважного посла вимагає часу не лише на бюрократичну процедуру, але й на політичне узгодження з Конгресом. За даними ZN.UA, наявність у Києві тимчасового повіреного в особі Вільяма Тейлора не зупинить прагнення президента Дональда Трампа мати в Києві повноцінного представника США, тому процедура погодження та затвердження посла почнеться найближчим часом.