Одне з першочергових завдань Зеленського - зняття депутатської недоторканності, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі ICTV у понеділок, 27 травня.

"Президент не вірить в ефективність роботи цієї Верховної Ради. Проект закону про депутатську недоторканність №7203 був ініційований Порошенком ще у 2017 році, він уже перебуває у Верховній Раді", - розповів він.

Стефанчук додав, що Зеленський бачить для себе три першочергові завдання - це скасування депутатської недоторканності, реформа виборчого кодексу та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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Нагадаємо, на позачерговому засіданні в середу, 22 травня, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії парламенту проекти законів президента Володимира Зеленського про зміну системи виборів депутатів парламенту і щодо публічних закупівель у період виборів. Проектом закону пропонувалося встановити вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою, а також зменшити до 3% прохідний поріг у Раду.

Зазначимо, що відповідно до законодавства з моменту, коли указ президента про розпуск Верховної Ради набуде чинності, змінювати виборче законодавство заборонено. Таким чином, найімовірніше, наступні вибори Верховної Ради відбудуться за чинною змішаною системою.

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Водночас документ зареєстрували в парламенті майже через годину після початку позачергового засідання Ради.

Напередодні, в Адміністрації президента відбулися консультації Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, головами фракцій і груп. Після їхнього завершення стало відомо, що президент ініціює позачергове засідання парламенту в середу для внесення змін у виборче законодавство.

Також 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради й призначення позачергових виборів на 21 липня.