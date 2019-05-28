Антимонопольний комітет почав розслідування стосовно дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво пішохідно-велосипедного моста в Києві

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один "втомлений міст". Зараз про новий "міст Кличка" на написав лише ледачий.

Всі зненацька стали "спеціалістами" в будівництві і закупівлях. Київське обласне територіальне відділення АМКУ теж не змогло оминути увагою найобговорюванішу у столиці подію з точки зору дотримання тендерної процедури під час обрання підрядника на будівництво моста. Отже, 27 травня Київське тервідділення розпочало своє розслідування. Нагадаємо, тендер на будівництво моста виграла компанія "Спецавто-Буд", сума укладеного договору становить 255 566 506,90 грн. Про результати повідомимо. "Диванних фахівців" теж запрошуємо долучатися, інформація про закупівлі тут", - повідомив він.

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