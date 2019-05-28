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28.05.19 11:48

Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв

Україна має шанс провести позачергові вибори парламенту без мажоритарної системи. Цей пункт можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу.

Скасування мажоритарки на цих виборах можна записати в перехідні положення нового Виборчого кодексу, - Сергій Соболєв

Про це журналістам сказав Сергій Соболєв ("Батьківщина"), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Один з варіантів, який пропонувався, - повноцінний Виборчий кодекс на наступні вибори, чергові або позачергові, а на поточних виборах - спробувати максимально використовувати відкриті списки, прибравши мажоритарну частину для недопущення корупції на мажоритарних округах", - заявив нардеп.

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На запитання, наскільки така пропозиція відповідає правовому полю, оскільки виборча кампанія вже стартувала, Соболєв заявив: "Практика зміни виборчого законодавства знає історію, коли між першим і другим туром ми міняли виборчий закон. Всі це прекрасно пам'ятають. Питання, чи є політична воля змінити ситуацію з корупцією на мажоритарних округах".

Також парламентарій заявив, що "Батьківщині" вигідно проведення виборів з 5-відсотковим бар'єром проходження в парлам6ент, однак політсила підтримає 3-відсотковий бар'єр, щоб дати можливість новим політичним силам потрапити в Раду.

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