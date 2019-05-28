Остаточно засуджено до довічного ув'язнення вбивцю полковника Генштабу Юрія Щербини

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"За участю столичної прокуратури в апеляційному порядку посилено вирок у вигляді довічного позбавлення волі 28-річному чоловікові (киянину Артему Рубану. - Ред.), який з метою пограбування здійснив замах на життя водія таксі, а потім убив випадкового перехожого. Тяжкі злочини були скоєні 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник завдав ножового поранення в шию водієві таксі, який його підвозив, після чого, схопивши мобільний телефон потерпілого, втік. А вже через 20 хвилин напав на 43-річного військовослужбовця Юрія Щербину, якого випадково зустрів, тікаючи з місця злочину.

Юрій Щербина

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного вдалося встановити і затримати. Суд засудив його до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням, адвокат і обвинувачений подали апеляційні скарги.

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"Постановою Київського апеляційного суду апеляційні скарги захисника і обвинуваченого щодо зміни та обрання міри покарання, не пов'язаної з довічним позбавленням волі, залишені без задоволення. Убивця відбуватиме покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю", - повідомили в прокуратурі.