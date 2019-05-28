"Форсайт 1.9 Майбутні" від Linkos Group: Електронний документообіг для бізнесу

Організатор події, компанія Linkos Group, 19 років поспіль створює зручні в користуванні програмні рішення для оптимізації бізнес-процесів та відмови від паперових документів. Сьогодні повністю звільнити роботу підприємств та державних органів від паперу вже не тренд, а необхідність. І для неї є всі цифрові рішення - запевняють очільниці Linkos Group Олеся Линник і Олеся Білоусова. Своїми програмними продуктами компанія допомагає бізнесу ставати більш оперативним та продуктивним.







На одному з найкращих бізнес-майданчиків столиці, КВЦ "Парковий", зібралися лідери ринку з різних галузей, стратегічні бізнес-партнери та співробітники - усі, хто впроваджує та активно використовує безпаперові технології від Linkos Group. Програма M.E.Doc, веб-сервіс СОТА та КЕП, розроблені компанією, дозволяють легко та швидко впровадити е-обмін на підприємствах. Програмні продукти враховують потреби різних клієнтів - ФОПів, малого та середнього бізнесу й великих корпорацій.

Як на практиці відбувається впровадження ЕДО, які складнощі доводиться долати та які переваги отримує компанія у разі переходу на електронний формат документів розповідали клієнти Linkos Group у форматі відкритого діалогу:

БаДМ;

Soсar;

ДТЕК;

Епіцентр;

Billa.

Представники цих відомих брендів поділилися власним досвідом, розповіли про емоційну готовність співробітників та клієнтів працювати без паперу та значні переваги у вигляді пришвидшення бізнес-процесів, економії коштів, збільшення ефективності бізнесу в цілому.

Модерував захід та розважав публіку дотепними жартами відомий телеведучий Олександр Скічко. А завершував перший день виступ футуристичного та приголомшливого гурту ONUKA!

Наступного дня, 26-го травня, програма IT-конференції була присвячена найближчим планам компанії. Linkos Group першими започаткували електронну звітність і документообіг у нашій країні, на черзі: е-чек та е-ТТН, адже найкращий спосіб передбачити майбутнє - створити його.

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