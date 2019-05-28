З початку доби ворог двічі порушив режим тиші на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Гуцуляк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням прес-службу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 мм.

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Пізніше, з 09.30 на приморській ділянці окупанти цілили з мінометів цього ж 120-го калібру по наших оборонцях Широкиного. Протягом 50 хвилин ворог випустив 7 мін цього калібру з напрямку від окупованого села Безіменне.

"Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби поранено одного нашого захисника. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - повідомив Гуцуляк.