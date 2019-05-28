БПП підтримуватиме Виборчий кодекс, закони про імпічмент і ТСК, - Герасимов

Про це сказав журналістам глава фракції БПП Артур Герасимов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, новий Виборчий кодекс є збалансованим і має шанс бути проголосованим до 21 липня.

Щодо голосування більшості депутатів БПП за виборчий законопроект, запропонований президентом Володимиром Зеленським, Герасимов сказав: "Законопроекти на позачерговому засіданні були внесені таким чином, що жоден депутат не мав можливості з ними ознайомитися. Всі бачили цю процедуру. Це була єдина причина".

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Також парламентарій повідомив, що БПП визначатиметься стосовно голосування щодо відставки Гройсмана після висновку комітету і засідання фракції.

"Найближчим часом буде засідання комітету. Ми ще додатково проведемо засідання фракції, куди запросимо Гройсмана. І фракція ухвалюватиме рішення", - зазначив Герасимов.