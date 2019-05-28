30 травня глави МЗС Німеччини та Франції Маас і Ле Дріан відвідають Україну зі спільним візитом, - Пристайко

У четвер, 30 травня, в Україну зі спільним візитом прибудуть глави Міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тридцятого числа у нас будуть два міністри закордонних справ - Франції та Німеччини - зі спільним візитом", - сказав Пристайко.

Інформацію підтвердив також посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини

За словами дипломата, візит Мааса на десятий день після інавгурації президента Володимира Зеленського "вкрай важливий і символічний". "Ми розглядаємо його як знак потужної політичної підтримки України з боку нашого стратегічного партнера", - додав він.