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28.05.19 14:32

Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради

Депутати "Народного фронту" балотуватимуться до Верховної Ради за мажоритарними округами, заявляє лідер фракції Максим Бурбак.

Ми не встигаємо переформатуватися, але це не забирає права в наших депутатів йти за мажоритарними округами, - Бурбак про участь НФ у виборах до Ради

"Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча ще раз хочу повторити, що з юридичної точки зору указ (про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. - Ред.) є антиконституційним, і вибори мали бути чергові... але це не забирає права у наших депутатів йти у мажоритарних округах", - сказав Бурбак журналістам у кулуарах парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, незалежно від того, чи будуть представники "Народного фронту" в парламенті наступного скликання, партія "Народний фронт" надалі працюватиме і обстоюватиме ті цінності, які вона обстоювала з 2014 року.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи піде партія на вибори, Бурбак відповів: "Ще не визначилися, ще тривають обговорення. Найближчим часом ми повідомимо".

Він також додав, що лідер "Народного фронту" Яценюк не братиме участі у виборах у мажоритарних округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сесійна зала Ради напівпорожня. Нікому голосувати. Депутати вже роз'їхалися по округах і готуються до виборів, - Бурбак

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