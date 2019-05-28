Бунт в одеській колонії: непокору проявили майже 200 засуджених, постраждали 15 працівників установи, запроваджено режим особливих умов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Південне регіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції на сторінці в Facebook.

"27.05.2019 року у державній установі "Південна виправна колонія (№ 51)" під час проведення планового обшуку близько 200 засуджених проявили групову непокору законним вимогам адміністрації, здійснили напад та завдали 15-ти працівникам установи тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. У зв’язку з чим, чотирьох із постраждалих працівників установи було госпіталізовано до шпиталю. Також унаслідок підпалу знищено значну частину об’єктів інфраструктури та інше майно установи. Знеструмлено житлову зону.

З огляду на це, з 28.05.2019 року в державній установі "Південна виправна колонія (№ 51)" відповідно до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу України запроваджено режим особливих умов, під час реалізації якого посилено охорону, нагляд за засудженими, та здійснюватимуться інші додаткові режимні заходи", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на період введення режиму особливих умов, згідно з вимогами Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, тимчасово відмінені побачення із засудженими, їхнє відвідування близькими родичами або іншими особами, а також призупинено відвідування установи представниками засобів масової інформації.

"Додатково інформуємо, що час, протягом якого засудженим не надавалися побачення у зв’язку з переведенням установи виконання покарань на режим особливих умов, зараховується в строк, після закінчення якого засуджені можуть їх отримати. Про припинення режиму особливих умов буде повідомлено додатково", - додали у відомстві.