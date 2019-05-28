"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні", - заступник глави АП Тимошенко

Про це заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не у форматі асистента", - заявив Тимошенко.

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Він також назвав Шефіра, першого заступника глави АП Сергія Трофимова і помічника президента Андрія Єрмака "топовими фігурами у президента", які разом з ним "формують його зустрічі".

"Коли не може бути присутнім президент – через те, що накладається на іншу зустріч, - уповноважені зустрічатися з людьми Шефір, Єрмак і Богдан", - сказав він.