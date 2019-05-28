Президент Австрії Беллен відправив уряд Курца у відставку

Про це повідомляє агентство APA, передає Цензор.НЕТ.

Президент доручив міністрам виконувати свої обов'язки до формування нового уряду, а обов'язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвига Льогера.

При цьому Ван дер Беллен висловив надію, що перехідний період триватиме недовго і новий уряд вдасться сформувати до кінця цього тижня або наступного.

Президент Австрії зараз проводить переговори з парламентськими фракціями, щоб новий уряд, який буде діяти до виборів, заручився підтримкою Національної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Нагадаємо, парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца. Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати з опозиційної Соціал-демократичної партії і Австрійської партії свободи.

Партія свободи до останнього часу разом з Народною партією Курца входила до правлячої коаліції. Однак два тижні тому її лідер Штрахе опинився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. На відео Штрахе домовлявся про підтримку перед виборами.

Хто така "Олена Макарова", як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

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Після скандалу канцлер Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції і запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Олександр ван дер Беллен.

Курц очолив австрійський уряд в грудні 2017 року. До цього чотири роки він працював міністром закордонних справ.