Польща направила в США запит про закупівлю понад 30 винищувачів п'ятого покоління F-35A, - Семоняк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Твіттері написав міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.

"Винищувачі п’ятої генерації вже на горизонті. Сьогодні ми вислали нашим американським партнерам запит з пропозицією купівлі 32-х літаків F-35A разом з логістичним і навчальним пакетами. Зараз найкращий час, аби замінити пострадянську техніку найсучаснішими винищувачами",- написав Блащак.

На початку квітня польський міністр інформував, що закупівлю американським винищувачів може бути прискорено у зв’язку із заявою Вашингтону про можливість продажу винищувачів Польщі, Румунії, Греції, Іспанії та Сінгапуру.

Наприкінці квітня командувач Повітряними силами США Хізер Вілсон повідомила, що командування направить до Польщі групу, яка представить польським спеціалістам винищувач F-35 і його можливості.

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Cтаном на сьогодні на озброєнні Повітряних сил Польщі є, зокрема, 48 американських винищувачів F-16, а також 28 радянських/російських винищувачів МіГ-29 і 18 винищувачів-бомбардувальників Су-22. В останні роки у Польщі трапилася низка авіакатастроф за участю літаків МіГ-29, що призвело до загибелі пілотів. Після цього в Польщі активніше почали говорити про необхідність заміни застарілих радянських/російських літаків літаками із США.