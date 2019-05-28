Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів, повідомляє Обозреватель.

Лише 158 депутатів проголосували за внесення до порядку денного для сесії законопроекту "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та "Прикінцеві і перехідні положення Закону України "Про ринок електроенергії" (рег. № 10318, автори А. Добродомов, Л.Підлісецький). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.

За перенесення запуску енергореформи виступав Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку в термін призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава має регулювати ціни на електроенергію. На його думку, ВР має ухвалити законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу.

"Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться, - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є "Енергоатом" монополістом? Чи має держава регулювати його ціни і тарифи? Має. Все простіше простого", - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська правда".