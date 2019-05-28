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28.05.19 15:44

Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.

Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

Президент побажав Гітанасу Науседі успіхів у розвитку Литовської держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Глава держави наголосив на важливій ролі Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

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Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.

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