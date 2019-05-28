Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

Президент побажав Гітанасу Науседі успіхів у розвитку Литовської держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.
Глава держави наголосив на важливій ролі Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.
Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.