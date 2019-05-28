Виборці, які поміняли місце голосування, отримають на парламентських виборах лише один бюлетень

Обидва бюлетені - за партію і за мажоритарного кандидата - можуть отримати тільки ті, хто змінив місце голосування в межах "рідного" округу. Про це на своїй сторінці в Facebook нагадує громадянська мережа ОПОРА, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно. Однак особливість парламентських виборів у тому, що у разі зміни місця голосування виборцю дадуть лише один бюлетень – за партійними списками. Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію – отримають тільки ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу. Ще один варіант – просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.