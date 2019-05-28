Порушень на 10 млн грн знайшла Рахункова палата під час перевірки Дніпропетровської медичної академії

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Серед знайденого аудитом: використання нерухомого майна академії без укладення договорів оренди, порушення під час укладання угод на капітальний ремонт, невикористання купленого устаткування тощо.

Варто зазначити, що за свою діяльність ректор Тетяна Перцева мала відзвітувати перед МОЗ ще 23 квітня, але тоді з невідомих причин інформація про це із сайту міністерства зникла.

Керівнику ДМА все ж таки вдалося відзвітувати, але вже 21 травня. За випадковим збігом обставин, цього дня була відсутня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка обіцяла приїхати в медакадемію Дніпра з перевірками. Запитати про звіт щодо численних фактів корупції у стінах вишу, про які неодноразово писали ЗМІ, виявилося нікому.

Імовірно, офіційно виявлені фінансові порушення ректора Перцевої можуть стати причиною детальної перевірки як правоохоронних органів, так і МОЗ. Тим паче, що нова влада вже декларує прозорість, тотальне неприйняття корупції і що важливо для країни - нових людей в управлінні.