АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на копію відповідного розпорядження, якою володіє редакція, передає Цензор.НЕТ.
Під час відкриття справи, АМКУ посилається на дані Національного антикорупційного бюро, які Антимонопольний комітет отримав листом у квітні 2019 року. Зокрема, в листі НАБУ йдеться, що дії НКРЕКП могли привести до негативних наслідків для ринку електроенергії та надання конкурентних переваг одним виробникам перед іншими.
Раніше в АМКУ відмовлялися відкривати провадження за формулою ціноутворення на вугілля, яку використовують для виробництва електрики, за поданням державного "Енергоатому", одночасно свою позицію там змінили після отримання листа від НАБУ.
Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР і Південної Америки.
Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку повинна усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.
Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 ціна теплової електроенергії зросла удвічі.
У липні 2016 прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам +", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам +" є вимогою Міжнародного валютного фонду.