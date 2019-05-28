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28.05.19 16:27

Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №327/2019 оприлюднений на сайті Глави держави у вівторок.

Данилюк - радник у команді Зеленського.

З 17 липня 2014 року - постійний представник президента України Петра Порошенка в Кабінеті міністрів України. З 25 вересня 2015 року - заступник голови Адміністрації Президента Порошенка.

У квітні 2016 року був призначений на посаду міністра фінансів України.

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7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за подання про звільнення Данилюка, підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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