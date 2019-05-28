Поліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вулиці Артилерійській.

Також повідомляється про затримання співробітника департаменту, керівника відділу в комунальному закладі і директора одеського зоопарку Ігоря Белякова. За даними видання, всім трьом повідомили про підозру, однак в поліції поки нічого не коментують. У департамент захисту економіки Нацполіції лише заявили, що деякі посадові особи попалися на хабарі.

Видання зазначає, що всім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на встановлення в звіринці торгової точки.

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Пізніше виданню "Думська" підтвердили в обласному управлінні захисту економіки Нацполіції факт затримання директора "однієї з комунальних установ", а також керівників двох відділів комунальних установ Одеської міськради. За даними правоохоронців, за 3 тисячі доларів США вони гарантували підприємцю безперешкодне виділення в оренду нерухомості, яка належить комунальному закладу. У цьому приміщенні бізнесмен збирався відкрити зоомагазин.

У момент затримання фігуранти вже встигли розділити отримані гроші між собою.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.