9 із 17 українських моряків, затриманих торік у Єгипті, повернулися на батьківщину

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ятьох моряків оформили окремим коридором сьогодні прикордонники Одеського загону в пункті пропуску "Одеса-авіа". Моряки, громадяни України, прибули рейсом зі Стамбула", - сказано в повідомленні.

В аеропорту моряків зустріли близькі і родичі, представники фонду допомоги морякам "Ассоль", МЗС і ЗМІ.

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Раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що в аеропорт Одеси повернулося четверо моряків, вони також були оформлені через окремий коридор.

Таким чином, на батьківщині вже перебувають 9 із 17 затриманих моряків.

Решта, за словами офіційного представника Департаменту консульської служби українського МЗС Василя Кирилича, покинули базу ВМС Єгипту і теж готуються повернутися в Україну.

Танкер Sea Shark, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, в грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. Екіпаж стверджує, що в територіальні води Єгипту танкер зайшов випадково.

18 травня 2019 капітан судна Віталій Нестеренко повідомив, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна направила Єгипту через затримання танкера ноту протесту.

21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера.

26 травня фонд допомоги морякам "Ассоль" заявив, що затримані українці повертаються на батьківщину.