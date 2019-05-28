Прикордонника, який торгував наркотиками, затримано в Донецькій області, - ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДБР.
У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, старший сержант відділу прикордонної служби "Бахмут" неодноразово пропонував товаришам по службі придбати в нього наркотичний засіб.
Спільно з Військовою прокуратурою Донецького гарнізону було задокументовано факти неодноразового збуту прикордонником речовини рослинного походження зеленого кольору.
За висновком експертизи речовина, яку продавав військовослужбовець, є наркотичним засобом - канабісом. 27 травня 2019 року, одразу після збуту чергової "дози" наркотичного засобу, прикордонника затримано в порядку статті 208 КПК України".