Прикордонника, який торгував наркотиками, затримано в Донецькій області, - ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДБР.

У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, старший сержант відділу прикордонної служби "Бахмут" неодноразово пропонував товаришам по службі придбати в нього наркотичний засіб.

Спільно з Військовою прокуратурою Донецького гарнізону було задокументовано факти неодноразового збуту прикордонником речовини рослинного походження зеленого кольору.

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За висновком експертизи речовина, яку продавав військовослужбовець, є наркотичним засобом - канабісом. 27 травня 2019 року, одразу після збуту чергової "дози" наркотичного засобу, прикордонника затримано в порядку статті 208 КПК України".