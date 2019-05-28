Волкер спростував інформацію про те, що радив Зеленському не призначати Богдана главою АП

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

Волкер зазначив, що в своєму спілкуванні з Володимиром Зеленським порушував питання зобов'язань президента в площині реформ, а не персоналій.

"Під час нашої зустрічі з президентом Зеленським ми також дали чітко зрозуміти, що він повинен приділяти особливу увагу своїй власній репутації і власній здатності здійснювати ці завдання", - сказав Волкер.

Він спростував інформацію ЗМІ про те, що давав Зеленському рекомендації з приводу призначення окремих осіб в його адміністрацію.

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"Ми не давали жодної конкретної рекомендації щодо осіб, оскільки ми зосереджуємося на принципах урядування і програмній політиці, яку він здійснює", - заявив Волкер.

Волкер додав, що США підтримують курс Володимира Зеленського на проведення реформ в Україні.

"Ми вражені заявленою відданістю президента Зеленського щодо реформ і подальшого впровадження реформ в Україні - боротьби з корупцією, створення в Україні керівництва, яке служить інтересам народу України", - заявив Волкер.



Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомило, що Волкер дзвонив Зеленському з наполегливою рекомендацією не призначати Богдана на посаду як людину, пов'язану з олігархом Ігорем Коломойським.