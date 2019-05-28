Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.05.19 17:34

Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя

На сесії Львівської обласної ради у вівторок, 28 травня, депутати одноголосно ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її в його публічній діяльності.

Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", львівські депутати нагадують новообраному президентові, що він у публічних промовах порушує українське законодавство щодо обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора", – йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Також депутати у своєму зверненні до Верховної Ради і президента вказують на неприпустимість виносити на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію закону "Про очищення влади".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100