"Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценкові", - Лещенко

Про це з трибуни заявив народний депутат Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Порошенко вже поніс політичну відповідальність. Тепер політичну відповідальність понесе Юрій Луценко. Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю Луценку", - заявив він.
Також Лещенко закликав якомога швидше відправити Луценка у відставку.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.