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28.05.19 17:54

"Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценкові", - Лещенко

Генеральний прокурор Юрій Луценко політично відповідальний за авантюру, в яку він втягнув адвоката Трампа Рудольфа Джуліані і за брехню, яку він поширював на адресу Міхеіла Саакашвілі.

"Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценкові", - Лещенко

Про це з трибуни заявив народний депутат Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Порошенко вже поніс політичну відповідальність. Тепер політичну відповідальність понесе Юрій Луценко. Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценку", - заявив він.

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Також Лещенко закликав якомога швидше відправити Луценка у відставку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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