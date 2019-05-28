Покровський райсуд почне розглядати справу Гандзюк 3 червня

Про це повідомила прес-служба суду, передає Цензор.НЕТ.

"28 травня 2019 за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області в Покровський районний суд Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті громадської активістки і в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради - Гандзюк Катерини Вікторівни", - сказано в повідомленні.

Головуючою у справі призначено суддо Олену Чорну.

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Підготовче судове засідання призначено на 13:10 3 червня.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.