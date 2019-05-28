Покровський райсуд почне розглядати справу Гандзюк 3 червня

Про це повідомила прес-служба суду, передає Цензор.НЕТ.
"28 травня 2019 за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області в Покровський районний суд Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті громадської активістки і в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради - Гандзюк Катерини Вікторівни", - сказано в повідомленні.
Головуючою у справі призначено суддо Олену Чорну.
Підготовче судове засідання призначено на 13:10 3 червня.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.
Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.
4 листопада потерпіла померла в лікарні.
Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.
11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".
15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.
Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.