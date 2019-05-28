"Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі

Про це глава ГПУ заявив у коментарі в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, журналіст Сергій Щербина поцікавився думкою Юрія Луценка про те, що президент Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

"Юрію Віталійовичу, а Ваша позиція з питання отримання Саакашвілі грошей у Курченка і звинувачення в сприянні злочинному угрупованню залишаються в силі, чи концепція змінилася?" - написав він у соцмережі.

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Луценко відповів на запитання в коментарях публікації. "Ні. Зрадник", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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