Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.05.19 18:47

Кабмін або держпідприємства, - член команди Зеленського Абромавичус розповів про свої плани

Екс-міністр економіки, член команди президента України Володимира Зеленського Айварас Абромавичус зазначає, що не бачить себе в адміністрації президента чи у Верховній Раді, і хотів би попрацювати в уряді або на державних підприємствах.

Кабмін або держпідприємства, - член команди Зеленського Абромавичус розповів про свої плани

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна" біля будівлі АП у вівторок.

"Я вже сказав, що не в адміністрації президента. Мене більше цікавлять державні компанії та уряд. Тому я ні у Верховній Раді, ні в адміністрації президента себе не бачу. Я за ці посади ніколи не збирався боротися", - зазначив Абромавичус.

Абромавичус зазначив, що в Україні є кілька держпідприємств, які "втратили довіру з боку суспільства, що вони управляються прозоро, а може такої довіри ніколи і не було".

Читайте також: Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення

Він вказав, що продовжує спілкуватися з приводу того, де б міг найбільше допомогти новій команді.

"Подивимося. У міністерствах зараз вакансій немає, це тільки після виборів", - сказав Абромавичус.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100