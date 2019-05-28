Кабмін або держпідприємства, - член команди Зеленського Абромавичус розповів про свої плани

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав агентству "Інтерфакс-Україна" біля будівлі АП у вівторок.

"Я вже сказав, що не в адміністрації президента. Мене більше цікавлять державні компанії та уряд. Тому я ні у Верховній Раді, ні в адміністрації президента себе не бачу. Я за ці посади ніколи не збирався боротися", - зазначив Абромавичус.

Абромавичус зазначив, що в Україні є кілька держпідприємств, які "втратили довіру з боку суспільства, що вони управляються прозоро, а може такої довіри ніколи і не було".

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Він вказав, що продовжує спілкуватися з приводу того, де б міг найбільше допомогти новій команді.

"Подивимося. У міністерствах зараз вакансій немає, це тільки після виборів", - сказав Абромавичус.