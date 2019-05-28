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28.05.19 18:52

Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель наступного тижня.

Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела в Києві і Брюсселі.

Візит відбудеться 4 червня.

Очікується, що під час візиту Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС, зокрема головою Європейської ради Дональдом Туском і главою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером.

Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського розмов - зустріч у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

В Адміністрації президента України поки не надають публічні коментарі чи анонси поїздки Зеленського в Брюссель.

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