Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела в Києві і Брюсселі.
Візит відбудеться 4 червня.
Очікується, що під час візиту Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС, зокрема головою Європейської ради Дональдом Туском і главою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером.
Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського розмов - зустріч у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.
В Адміністрації президента України поки не надають публічні коментарі чи анонси поїздки Зеленського в Брюссель.