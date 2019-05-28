Росія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка

Про це в інтерв’ю "Громадському" повідомив радник міністра закордонних справ України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ очевидно хоче найближчими днями ухвалити рішення суду для того, щоб удати, що вони відпустили моряків не через рішення Гамбурзького трибуналу", - заявив он.

За словами дипломата, така схема не дозволить Москві уникнути відповідальності за захоплення моряків і суден.

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Якщо вони наприклад ухвалять рішення, що "моряки винуваті, вирок шість місяців, а три місяці вони вже відсиділи, тому ми їх відпускаємо" — це теж буде вважатися порушенням. Тому що саме у цій справі ми наголошуємо, що сам факт їхнього захоплення, тримання шість місяців під вартою — це все порушує імунітети кораблів і моряків. Відповідно ми будемо вимагати компенсації", — сказав Качка.

Україна вже звернулася до Росії з питання організації процесу звільнення полонених моряків.

"Йде від українського МЗС на російське чітка нота з вимогою про те, що, по-перше, не потрібно розповідати на весь світ про те, що ви не будете виконувати (рішення Міжнародного трибуналу з морського права — ред.), тому що ми вважаємо, що це порушення. По-друге, що ми готові сідати і говорити про те, яким чином це буде організовано. Хоча з іншого боку — це власне завдання РФ, щоб вони були передані в Україну. І фактично вже минуло кілька днів від оголошення рішення, вони б уже мали б бути у Києві чи в Одесі", — сказав Качка.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.