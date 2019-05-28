Вселенський патріарх Варфоломій: "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом"

Про це патріарх Варфоломій розповів в інтерв'ю болгарському інформагентству БГНЕС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату, після тривалих прохань Філарета і Макарія, відновив канонічність двох лідерів канонічних груп, визнавши їхнє архієрейство, але не їх ранг. Це означає, що Філарет більше не є київським патріархом, а колишнім київським митрополитом, і Макарій не є архієпископом Львова, а скоріше колишнім львівським архієпископом", - пояснив Варфоломій.

За словами Вселенського патріарха, надання Україні автокефалії відновило церковну єдність і зцілило багатовіковий розкол.

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"Московський патріарх Іоаким (1674-1690) вторгся до єпархії Київської митрополії, яка, як ми вже казали, канонічно належала до Вселенського патріархату і обрав єпископа Гедеона митрополитом Київським. Таким чином, 700-річний церковний устрій Київської митрополії, який діяв з 988 року, був змінений шляхом перевороту. Це відбувалося з порушенням священних і святих канонів на користь Московського патріархату і на шкоду Константинопольській церкві", - пояснив Варфоломій.

Вселенський патріарх додав, що присутність Московського патріархату шкодить Україні.

"Після анексії Криму в 2014 році умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими. Шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату (в Україні. - Ред.) небажаною і такою, що шкодить інтересам української нації і єдності українського народу", - сказав він.

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