Держдеп ідентифікуватиме паспорти РФ, які вона видаватиме на Донбасі, - Волкер

Таке переконання висловив під час онлайн-конференції у вівторок спеціальний представник США в переговорах щодо України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це було дуже провокаційним кроком з боку РФ, яка заявила, що видаватиме російські паспорти громадянам іншої країни. Я не думаю, що українці кинуться отримувати ці паспорти, вони страждають під російською окупацією на Донбасі", - підкреслив американський дипломат.

Він також зазначив, що Держдепартамент США, зі свого боку, відслідковуватиме ці документи.

"Ми подивимося, чи зможемо ідентифікувати і визначити ці паспорти (видані жителям Донбасу), так само як ми робили з видачею паспортів у Криму", - підкреслив спецпредставник США.

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