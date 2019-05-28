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28.05.19 20:07

Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав дефолт "дорогою в нікуди" і заявив, що Зеленський керується при ухваленні рішень не порадами окремих бізнесменів, а інтересами країни.

Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк

Про це він сказав на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що президент прислухається зараз до подібних порад. У нього зараз сформована команда людей, до яких він прислухається. Ще раз підкреслю: є позиція окремих бізнесменів. Позиція держави полягає в іншому - держава має захищати інтереси громадян", - пояснив Данилюк.

Секретар РНБО підкреслив, що невиконання Україною своїх зобов'язань за борговими інструментами є "дорогою в нікуди", що підриває довіру до держави і яка відразу призведе до наслідків, які негативно відчують на собі українці. "Тому такі рішення навіть не розглядаються", - заявив він.

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Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

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