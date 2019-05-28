"Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Казала тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко.

"Але ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися! Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Mikheil Saakashvili знову - громадянин України. Вітаю!" - підсумувала політик.

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Публікацію Тимошенко супроводила своєю фотографією з Саакашвілі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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