"Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Казала тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко.
"Але ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися! Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Mikheil Saakashvili знову - громадянин України. Вітаю!" - підсумувала політик.
Публікацію Тимошенко супроводила своєю фотографією з Саакашвілі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.