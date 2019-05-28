Закликаю Президента зібрати РНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна

Про це у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського написала голова Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

"Останні п'ять років Міністерство культури, схоже, переслідувало єдину мету: зруйнувати всю культурну інфраструктуру держави, розпродаючи її по шматочках і знищуючи. Я закликаю Вас невідкладно звернутися до питання гуманітарної безпеки України, яку підривають зсередини українські держслужбовці", - сказано у зверненні.

Заболотна зазначила, що в 2014-2019 роках в Україні були закриті тисячі бібліотек, сільських клубів та інших культурних установ, офіційним мотивом чого була їхня нерентабельність. Натомість Міністерство культури видавало численні дозволи на будівництво багатоповерхових будинків в історичних центрах та зменшувало буферні зоні навколо видатних пам'яток культури, де раніше вести будівельні роботи було заборонено.

За її словами, наразі під загрозою зникнення та розпродажу нерухомості опинилися мистецькі школи, які під лозунгами реформування перетворюють на гуртки самодіяльності.

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"Безжалісна та безкарна ампутація культурної інфраструктури є питанням національної безпеки. Україна й без того лідирує в рейтингах країн Європи з приросту наркоманії, дитячого алкоголізму, який останні роки суттєво помолодшав – нині наркодиспансери реєструють алкозалежних дітей віком з 11 років.

Усе це через відсутність гуманітарної політики в державі, яка не поспішає створювати здорову альтернативу соціальним загрозам, а навпаки – усіляко благословляє ліквідацію головного інструментарію створення культурного, високоосвіченого, ціннісного суспільства.

Я закликаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони України для розробки заходів з припинення того культурного геноциду, який проти нас влаштували власні держчиновники", - пише Заболотна.

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Голова Фонду запропонувала ввести мораторій на ліквідацію та перепрофілізацію позашкільних культурно-освітніх, мистецьких та спортивних закладів. А також розпочати перевірку рішень Міністерства культури та культурних управлінь органів місцевої влади за період 2014-2019 років, щоб виявити масштаби розкрадань нерухомого майна і притягнути винних до кримінальної відповідальності.

"Пане Президенте, не може бути успішної економіки й адекватної політики в державі, де суспільство знаходиться під загрозою гуманітарного дефолту. Тому й має відбутися Революція Цінностей. Відкладати її – значить втратити ще одне покоління", - підкреслила Заболотна.

Нагадаємо, 7 та 8 червня у Каневі вдруге пройде міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID, темою якого стане "Революція цінностей".