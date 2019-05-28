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28.05.19 20:38

Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти

Позафракційний депутат Сергій Лещенко балотуватиметься як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати діючих або колишніх депутатів.

Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському ТБ сказав сам депутат.

"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", — сказав Лещенко.

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому "зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд" Зеленського.

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"Людина симпатична, я розумію, про що він", — пояснює Лещенко.

Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.

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На запитання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й діючі депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.

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