Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку 28 травня в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі.

"Мені здається, що Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють... Мені імпонує те, що він робить", - сказав він.

За словами екс-голови ОДА, "нове покоління українських політиків виходить на політичну арену, вони мають бути успішними".

Читайте також: "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Саакашвілі похвалив Зеленського за те, що одним із перших указів стало повернення йому українського громадянства. Таке рішення глави держави Саакашвілі назвав "рішучим кроком".

"Як мені повернули громадянство? Я просто відправив лист в Адміністрацію Президента... Просто чекав", - зазначив екс-глава ОДА.

Читайте також: Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ