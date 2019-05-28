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28.05.19 21:18

Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента пропали сервери з секретною інформацією.

Як передає Цензор.НЕТ, він розмістив відеозапис з пустого приміщення ситуаційного кабінету в Фейсбуці.

За його словами, як новопризначений секретар РНБО 28 травня він прийшов у ситуаційну кімнату АП, де виявив зникнення всіх моніторів і серверів.

"Все було знято під час ивлади. Ось така "цивілізована передача влади". Залишилися тільки прапори", - прокоментував побачене секретар РНБО.

Данилюк підкреслив, що на серверах була інформація про рішення, ухвалені в ситуаційній кімнаті, включно з даними з секретних джерел, які надходили захищеними каналами зв'язку.

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