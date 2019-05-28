Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Поточна програма співпраці Stand-by була надана Україні для підтримки макрофінансової стабільності в рік виборів – президентських і парламентських.

"Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду", – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що на ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради вплинуло декілька чинників.

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"Я вважаю, що ця Верховна Рада втратила можливість ухвалювати відповідальні рішення", – сказав він.

Президент також повідомив, що його команда розробила новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення, який поверне антикорупційним органам важливий інструмент для притягнення корупціонерів до відповідальності.

"Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це – непрацездатний парламент, – зазначив Володимир Зеленський. – Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом".

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Зі свого боку Голова Національного банку Яків Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

"До кінця поточного року наша країна має сплати понад 5 мільярдів доларів США за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ – це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки", – наголосив Яків Смолій.

"Вчасне та належне обслуговування та погашення державного боргу – запорука довіри іноземних інвесторів до України, основа репутації держави на міжнародній арені", – сказала Оксана Маркарова.

Зі свого боку представники Міжнародного валютного фонду засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий Уряд. До цього будуть постійні консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

"Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано Уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – підкреслив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Він зазначив, що дострокові вибори до Верховної Ради є новою можливістю для пришвидшення перетворень в країні.

Також керівник місії МВФ наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.