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28.05.19 22:02

Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що все обладнання Ради, яке розташований в приміщенні РНБО (вул. Болбочана) перебуває на місці і під охороною.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Турчинов зазначив: "Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп’ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв’язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися".

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