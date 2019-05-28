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28.05.19 22:29

Стіна школи обвалилася на Львівщині, травмовано 2 осіб

У селі Новини під час ремонту обвалилася стіна школи. Чоловіка і жінку, які займалися ремонтом, довелося діставати з-під завалів, їх доставили в лікарню з травмами.

Стіна школи обвалилася на Львівщині, травмовано 2 осіб

Про це журналістам повідомив прес-секретар ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Обвал стався в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Новини Яворівського району. Чоловік і жінка, які постраждали в результаті обвалу, розбирали або ж монтували стіну, розповів Туровцев.

На місце події виїхали рятувальники, їм довелося діставати постраждалих з-під завалів. П'ятдесятирічного чоловіка і сорокатрирічну жінку доставили в Яворівську лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

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