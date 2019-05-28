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28.05.19 22:14

Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук

Олексій Гончарук, призначений 28 травня заступником голови Адміністрації президента, відповідатиме за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер я працюватиму в Адміністрації президента України в команді президента Володимира Зеленського. На позиції заступника глави АП. Для мене це великий виклик і велика відповідальність. У команді відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ", - повідомив він.

Гончарук також додав: "Мрію, щоб через 3 роки Україна увійшла в топ-10 рейтингу World Bank Doing Business. І зроблю все від мене залежне, щоб це відбулось".

Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави АП керівника "Офісу ефективного регулювання", юриста, адвоката і представника партії "Сила людей" Олексія Гончарука.

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