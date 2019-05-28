Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Цеголко підкреслив: "Вся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві.
Жодна конфіденційна інформація на сервер не зберігалася, доступ до неї забезпечувався тільки online.
Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або Податковій.
До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами".