Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Цеголко підкреслив: "Вся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві.

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Жодна конфіденційна інформація на сервер не зберігалася, доступ до неї забезпечувався тільки online.

Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або Податковій.

До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами".

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