Екс-глава АП Райнін може повернутися до Харкова і стати першим заступником голови облради, - Святаш

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив народний депутат України Дмитро Святаш.

"Щойно дізнався про аферу, яку готують у Харківській обласній раді. На сесії в четвер збираються поміняти Коваленка на Райніна - людину, місце якій не в президії облради, а на лаві підсудних", - заявив політик.

Керівник фракції БПП в обласній раді Віктор Коваленко є першим заступником голови облради VIII скликання Сергія Чернова, який підтримав ініціативу мерів Одеси і Харкова Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса зі створення політичної сили, яка об'єднає регіональних і місцевих лідерів на позачергових парламентських виборах.

Про це президент Української асоціації місцевого самоврядування Сергій Чернов минулого тижня заявив агентству "РБК-Україна".

"Я підтримую ідею і людей, які виступають за розвиток регіонів, поглиблення реформи децентралізації та посилення місцевого самоврядування. Останнім часом реформа дещо пригальмувала, сьогодні існує небезпека, що процес може бути заморожено", - підкреслив глава Харківської обласної ради.

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Таким чином, якщо екс-глава АП Ігор Райнін займе пост свого заступника в обласній організації БПП "Солідарність" Віктора Коваленка, а Сергій Чернов потрапить у парламент за списком "партії Кернеса-Труханова", то екс-керівник АП очолить обласну раду.

При цьому Ігор Райнін, за словами Святаша, при переобранні 1 заступника голови облради розраховує на голоси депутатських фракцій "Опоблоку" і "Відродження".

"Дуже сподіваюся, що депутати облради не братимуть участі в такій ганьбі", - підкреслив народний депутат.