Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що позиція президента - "однозначна": генеральним прокурором має бути людина з юридичною освітою. Водночас до парламентських виборів відставки Луценка, ймовірно, не буде.

"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми чудово розуміємо, що відбуватиметься далі. Були окремі депутати й окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках консультацій, що відбулися в АП. А більша частина вчинила, як зазвичай, - проголосувала і спробувала на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставками... Я не думаю, що це буде правильно", - сказав Разумков.

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