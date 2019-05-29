Із 1992 року майже 45 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях, - полковник Левчик

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України полковник Валентин Левчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

За словами офіцера, українські військовослужбовці залучалися до виконання цілого спектру завдань.

"Наші миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Судан, Ліберія та Кот-д’ Івуар) в країнах Близького і Середнього сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) та інших регіонах світу. Вони проводили заходи з роз’єднання конфліктуючих сторін, відновлювали дороги та інфраструктуру, проводили розмінування місцевості, здійснювали перевезення військ, персоналу місій та цивільних осіб, проводили заходи медичної евакуації, гарантували безпеку під час проведення виборів у країнах перебування тощо, – повідомив полковник Валентин Левчик. – На превеликий жаль, 55 військовослужбовців ЗС України втратили життя під час участі у цих операціях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз 347 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, - полковник Левчик

Загалом за період миротворчої діяльності України було проведено транспортування повітряним, морським і сухопутним транспортом понад 91 тисячу військовослужбовців; виконано понад 56 тисяч вильотів літаків і вертольотів, перевезено понад 200 тис. тон вантажів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго. ФОТО