Українці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неінфекційні хвороби посідають перше місце не лише в Україні, а й у світі як причина смертності. Водночас це хвороби, яким можна і треба запобігати. Ми маємо приділяти увагу первинній допомозі. Щоб кожна людина за найменших симптомів мала змогу звертатися до свого сімейного лікаря та лишатися здоровою", - сказала Супрун.

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Вона наголосила, що МОЗ розвиватиме стратегію щодо неінфекційних хвороб, що вже ухвалена Кабміном.

"Ми помираємо на 10 років раніше, ніж наші європейські сусіди, зокрема й через високі показники поширеності неінфекційних хвороб. Якщо виконуватимуться цілі та завдання щодо боротьби з неінфекційними хворобами, Україна досягне європейських показників щодо тривалості за десятиліття", - наголосила Супрун.

Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя, зокрема правильного харчування, активного фізичного навантаження, та вчасно звертаючись до лікарів за найменших симптомів хвороби.

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