Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Макрон зазначив, що буде спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. "У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит", - зазначив він. За його словами, щойно політичні умови будуть готові з цього боку, зустріч буде скликано.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".
Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.
У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі "Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.